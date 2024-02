A Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Civil (Semseg), deu início à capacitação para os vinte guardas municipais selecionados para compor a Ronda Extensiva do Município (Romu). O curso conta com uma abordagem completa que combina aulas teóricas e operacionais.

Segundo o titular da Semseg, Alberto Neto, a iniciativa visa preparar os agentes não apenas com equipamentos modernos, mas também com conhecimento teórico e prático.

O projeto obteve a colaboração da Universidade Luterana do Brasil (Ulbra), que cedeu salas de aula para as atividades. Todos os professores envolvidos no curso aceitaram os convites, reconhecendo a relevância da iniciativa.

“Além do novo armamento e viaturas, eles estão sendo treinados em abordagens de veículos, direito penal e legislação. Teremos uma equipe bem preparada para proteger a população de Manaus durante as rondas”, relatou Alberto Neto.

Os participantes tiveram a oportunidade de aprender sobre temas como Direito Penal, Crimes em Espécie, e Direito Processual Penal, com foco na Prisão em Flagrante e na preservação do Local de Crime.

“Respondemos prontamente ao convite do secretário Alberto Neto para participar da capacitação dos guardas municipais que integrarão a Romu, uma unidade com um papel crucial a partir de agora. Estamos compartilhando nossa experiência prática como delegados de polícia, além de fornecer conteúdo teórico para fortalecer a compreensão dos institutos penais”, declarou o delegado Ivo Martins.

Além disso, o programa inclui disciplinas como Linguagem Policial, Legislação Penal Especial, Polícia Comunitária e Primeiros Socorros. O curso também oferecerá aulas práticas ministradas pela Rocam da PM e Core da PC, abordando temas operacionais, como abordagem a veículos de duas e quatro rodas, procedimentos de blitz e abordagem. Além disso, os participantes receberão treinamento no manuseio seguro de armas de fogo, como o Calibre 12 e o Fuzil.

O delegado da Polícia Civil Fernando Bezerra parabeniza a iniciativa da secretaria e destaca que é um momento de extrema importância para que os guardas municipais possam entregar um bom trabalho para a população.

“Estamos engajados na capacitação da Guarda Municipal de Manaus, um momento crucial para adquirir conhecimento, trocar informações com autoridades policiais e fundamentar suas ações futuras. É um momento oportuno para adquirir conhecimento e aplicá-lo na prática, visando um serviço ainda mais eficaz à população”, destacou o delegado Fernando Bezerra.

