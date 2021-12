Avalie o post

Cantor morreu na tarde desta quarta (29) após duas semanas na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) por conta de um mal súbito

Maranhão – O corpo de Maurílio, da dupla com Luiza, será velado no município de Imperatriz, no Maranhão —cidade natal do cantor sertanejo. A informação foi confirmada ao Portal R7 pela assessoria de imprensa do músico. O horário da cerimônia, no entanto, ainda não foi divulgado.

Foto: Reprodução / Instagram

O cantor morreu na tarde desta quarta-feira após duas semanas na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) por complicações de um mal súbito sofrido na noite do último dia de 15 de dezembro.

Luiza e Maurílio se uniram profissionalmente por um acaso depois que eles se conheceram em Imperatriz, no Maranhão, em uma viagem de férias da cantora pela cidade natal do artista. A partir daí, os dois começaram a gravar vídeos juntos para as redes sociais e, diante da repercussão e a pedido dos fãs, decidiram oficializar a dupla.

Entre as músicas mais famosas dos artistas estão S de Saudade, Razão das Minhas Biritas, Para Em Mim de Novo e Pode Sumir. Luiza e Maurílio também gravaram com grandes nomes da música como Marília Mendonça, Alcione, Dilsinho e com a dupla Zé Neto e Cristiano.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 28/12/2021

Fonte