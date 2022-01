Avalie o post

Dentinho, nascido na base, e que rendeu muito dinheiro quando vendido à Ucrânia, e Danilo Avelar, futebol eficiente, não tiveram chance com a direção

São Paulo – O ano começa sem piedade ou saudasismo no Corinthians.

E com os pedidos dos jogadores ficando em segundo plano.

Foto: Reprodução / Instagram

A diretoria agiu com o maior rigor, não se deixou envolver por questões emocionais.

Por essa postura, Dentinho e Danilo Avelar não farão parte do elenco de Sylvinho em 2022, ano em que há o objetivo, quase obsessão, de reconquistar a Libertadores. E o de fazer o clube se fortalecer financeiramente, depois de passar dois anos abalado pela pandemia.



O caso de Dentinho foi exemplar. O jogador, que completará 33 anos daqui a 17 dias, tem excepcional ambiente no clube. Por ter “nascido” nas categorias de base do clube e ter mantido contato íntimo com atletas, dirigentes e membros das organizadas, ele tinha a certeza de que, quando acabasse seu contrato com o Shakhtar Donetsk, voltaria naturalmente ao Parque São Jorge.

Mas encontrou as portas fechadas.

O presidente Duilio Monteiro Alves e o diretor de futebol Roberto de Andrade nem perguntaram a Sylvinho se ele pretendia usar o atacante. Na avaliação dos dois, Dentinho chegou mal à fase final de sua carreira. E, mesmo ele não tendo vínculo com clube algum, não haveria sentido em lhe pagar cerca de R$ 500 mil mensais.

Dentinho não esperava a negativa. Ele sabia que lideranças do clube tentariam defender sua volta. E acreditava que teria recompensa por ter aceitado ir jogar na Ucrânia, em 2011, quando poderia ter optado por ofertas de países mais desenvolvidos no futebol, só que menores para o Corinthians. Foi para o Shakhtar por 7,5 milhões de euros, atuais R$ 47 milhões.

Jô foi a última contratação “emocional” feita pelo Corinthians. Duilio e Roberto de Andrade não repetirão o que fez Andrés Sanchez.

Dentinho ficou muito magoado com a decisão. E está procurando um novo clube. Direções do Fortaleza, Santos, Botafogo, Cruzeiro e até do São Paulo foram contatadas.

O caso de Danilo Avelar, 32 anos, caminha para o desfecho que as chefias das organizadas queriam. Mesmo com o apelo de jogadores líderes do Parque São Jorge, Duilio e Roberto de Andrade decidiram que não haveria volta para o lateral-esquerdo/zagueiro.

A ofensa que ele cometeu em um jogo online, ao chamar o adversário de “fih de uma rapariga preta”, não foi perdoada. Ainda que Danilo Avelar tenha pedido desculpa e participado de trabalhos comunitários com ONGs que defendem a raça negra, não houve perdão.

O Corinthians só não liberou o jogador em junho porque ele estava se recuperando de uma operação no joelho direito. A demissão, nesse caso, é proibida por lei. Danilo Avelar seguiu recebendo seu salário de R$ 250 mil mensais.

Agora, recuperado, está partindo, embora tivesse contrato até o fim deste ano.

Tiago Nunes, treinador do Ceará, ligou para Danilo Avelar.

E ele, a princípio, aceitou ir jogar no clube nordestino.

Tem tudo para ser um dos reforços na reestruturação do time para 2022.

Sylvinho, outra vez, não foi consultado.

No caso do lateral/zagueiro, o treinador poderia, sim, utilizá-lo, já que gosta do seu estilo firme de jogo.

Duilio já deixou claro a conselheiros.

No Corinthians, 2022 será um ano de muita racionalidade.

E pouca emoção.

Inclusive com a possibilidade de atletas que não renderem serem dispensados.

Mesmo que tenham relação umbilical com o clube.

Jô é, sim, um alvo muito provável.

Daí o desespero na busca por um novo artilheiro…



Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 28/12/2021

