Avalie o post

Apesar de ser o maior campeão da Copinha, o Corinthians não ergue a taça desde 2017

São Paulo – Maior campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, com dez títulos, o Corinthians estreia nesta terça-feira (5), ao lado de Fluminense e Internacional, donos de cinco conquistas cada. Serão 26 jogos durante o dia, das 11h às 21h45.

Time sub-20 do Corinthians se prepara para jogo contra o Resenda na Copinha (Foto: Rodrigo Coca/Ag Corinthians)

Apesar de ser o maior campeão da Copinha, o Corinthians não ergue a taça desde 2017. Em busca do 11º título, a equipe do Parque São Jorge inicia sua trajetória frente ao Resende-RJ, pelo Grupo 15, que terá também River-PI e São José-SP.

Atual campeão do torneio e dono de cinco títulos, o Internacional entra em campo frente ao São Raimundo-RR para confirmar o favoritismo no Grupo 25, o mesmo de Portuguesa e União Mogi, que também jogarão nesta terça-feira.

O Fluminense é outro que estará em campo. O time das Laranjeiras também venceu cinco vezes a competição, mas vive um jejum de anos. O último título foi em 1989. O primeiro desafio é diante do Jacuipense, pelo Grupo 06. O outro duelo é entre Fast Clube-AM e Matonense.

Quem também estará em campo é a dupla campineira. A Ponte Preta estreia diante da Francana, enquanto o Guarani terá pela frente o Tanabi. O time alvinegro tem dois títulos do torneio, contra um do seu rival.

Campeão em 1985, o Juventus desafia a Portuguesa Santista. Já a Portuguesa, campeã em duas oportunidades, estreia contra o União Mogi.

11 horas

Votuporanguense x Monte Azul

13 horas

Tanabi x Guarani

Matonense x Fast-AM

Manthiqueira x XV de Piracicaba

União Suzano x Ituano

Jaguariúna x Red Bull Bragantino

Guarulhos x Flamengo-SP

Mauaense x Mauá

Juventus x Portuguesa Santista

13h15

Bahia x Atlético-MT

15h15

Fortaleza-CE x Concórdia-SC

CRB-AL x Canaã

Atlético-GO x Volta Redonda-RJ

Avaí-SC x Santana-AP

ABC-RN x Fluminense-PI

Vitória-BA x São José-RS

Fluminense-RJ x Jacuipense-BA

Vila Nova-GO x Aquidauanense-MT

17 horas

Osasco Audax x Santo André

17h15

União Mogi x Portuguesa

17h45

Francana x Ponte Preta

19h15

Joinville-SC x Camaçariense-BA

19h30

São José-SP x River-PI

Internacional-RS x São Raimundo-RR

20 horas

Juventude-RS x Confiança-PB

21h45

Corinthians x Resende-RJ

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/01/2022

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte