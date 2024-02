Convenção estadual do União Brasil homologou o nome do governador Wilson Lima como presidente da sigla no Estado, nesta segunda-feira (19). Além de Lima, a convenção definiu por aclamação os nomes dos integrantes que compõem a Executiva Estadual do partido.

Deputado estadual pelo União Brasil, Roberto Cidade, presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), destacou o protagonismo do União Brasil no estado.

“Hoje, o União Brasil homologa como presidente estadual do maior partido do estado do Amazonas o nosso governador, Wilson Lima. Um líder político, um homem que tem feito muito pelo Amazonas e que tem liderado o nosso partido. Fico muito otimista porque o partido definiu por aclamação o governador Wilson Lima como presidente estadual. Na sexta-feira foram definidos quase todos os diretórios dos municípios do interior. Tudo como prevê uma escolha democrática, conforme o estatuto do partido e o que se espera de uma eleição justa”, afirmou o deputado Cidade.

Cidade, assim como o governador Wilson Lima, afirmou que o União Brasil terá um papel de destaque nas eleições municipais de 2024, tanto na capital quanto nos municípios do interior do Estado.

“Temos seis deputados estaduais. Tivemos a maior votação do partido em 2022 e agora, em 2024, temos outros desafios que é eleger prefeitos e vereadores no interior e também aqui na capital. Nós vamos ter um grupo muito forte e eu estou unido com esse grupo que tem feito a diferença em nosso Estado. Eu, como deputado estadual, vou sempre estar apoiando esses momentos que são importantes para a democracia no Amazonas. À população do Amazonas digo que nosso intuito é sempre colaborar, é sempre contribuir e fazer a política de união, que é o que preza o nosso partido”, finalizou.