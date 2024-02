A presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), conselheira Yara Amazônia Lins dos Santos, assinou, nesta segunda-feira (19), em Brasília, o termo de adesão ao Projeto Comunica, idealizado pelo Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) para modernizar, otimizar e melhorar as ações de comunicação das Cortes de Contas em todo país.

Além da conselheira-presidente, o TCE-AM também esteve representado no evento pelo ouvidor da Corte de Contas, conselheiro Mario de Mello, pelo coordenador da Escolas de Contas, conselheiro Júlio Pinheiro e pelo corregedor do TCE, conselheiro Josué Cláudio Neto.

Ao aderir ao Projeto Comunica, o TCE-AM passar a adotar as iniciativas propostas pela Atricon, sem custo adicional à Corte de Contas do Amazonas, em um conjunto de iniciativas para modernizar a comunicação institucional e ampliar o relacionamento com a imprensa local e nacional, e com a sociedade.

Projeto Comunica

O Projeto Comunica foi financiado com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e busca mapear as necessidades das unidades de comunicação dos Tribunais de Contas para, em seguida, promover mentorias online, treinamentos com especialistas e até a entrega de planos de comunicação individualizados e personalizados de acordo com a realidade local.

Para o presidente da Atricon, conselheiro Cezar Miola, o Projeto Comunica pretende utilizar a comunicação pública como instrumento de transformação, de educação e de desenvolvimento social, qualificando as informações que são oferecidas à população e instruindo sobre os serviços públicos a ela disponibilizados.

O projeto tem como objetivo ampliar o acesso a informações do controle externo, promover a transparência e a prestação de contas, além de ampliar a participação da sociedade nas decisões dos tribunais de contas.

No TCE-AM, a modernização da comunicação institucional na gestão da conselheira-presidente Yara Amazônia Lins dos Santos inclui, ainda, a reformulação da política e do plano de comunicação, a criação de um novo manual de identidade visual, a modernização da utilização das redes sociais institucionais, bem como das ferramentas comunicacionais para diálogo com gestores, servidores e a sociedade, bem como uma nova rotina comunicacional de divulgação de ações e atividades da Corte de Contas.