Avalie o post

A Comissão Episcopal Especial para a Amazônia da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), a Rede Eclesial Pan-Amazônica (Repam – Brasil) e a Arquidiocese de Santarém (PA), realizaram na manhã desta terça-feira, uma coletiva de imprensa para o lançamento do IV Encontro da Igreja Católica na Amazônia Legal, para celebrar os 50 anos do Encontro de Santarém (1972 – 2022).

Estiveram presentes na coletiva, o Arcebispo de Porto Velho e membro da Comissão Episcopal Especial para a Amazônia da CNBB, Dom Roque Paloschi; o Arcebispo de Manaus e membro da Comissão Episcopal Especial para a Amazônia da CNBB, Dom Leonardo Steiner; o Arcebispo Metropolitano de Santarém e Bispo Referencial da Pastoral do Turismo da CNBB, Dom Irineu Roman; e a assessora da Repam-Brasil e professora da Universidade Federal de Roraima, Profa. Dra. Márcia Maria de Oliveira.

Ouça a matéria completa:

O documento de evangelização da Amazônia fala de uma igreja encarnada, libertadora, e celebra meio século da realização do encontro da igreja na Amazônia legal, é revisitar os passos e destacar os frutos, um deles foi o Sínodo para a Amazônia, destaca o Arcebispo Metropolitano de Manaus, Dom Leonardo Steiner.

A presença e ação evangelizadora dos leigos e leigas na Amazônia, deram rumo a igreja na região, afirma o Arcebispo de Porto Velho, Dom Roque Paloschi.

Segundo a assessora da Repam-Brasil, Profa. Dra. Márcia Maria de Oliveira, a assembleia ocorrida em Santarém em 1972, marca um posicionamento da igreja em favor dos povos da Amazônia.

Para celebrar os 50 anos do Encontro de Santarém, acontece entre os dias 6 a 9 de junho de 2022 o IV Encontro da Igreja Católica na Amazônia Legal. Você acompanha a live da coletiva na íntegra no link disponível em nosso site.

Rafaella Moura – Rádio Rio Mar

source