A praia e o balneário da Ponta Negra têm recebido muitos frequentadores, principalmente nos finais de semana, apesar das chuvas intensas. Por conta disso, a Capitania e a Prefeitura de Manaus reforçam os protocolos e medidas de uso correto da praia, com distanciamento de embarcações.

Situações de risco têm sido verificadas e acompanhadas pela comissão que atua na gestão do parque, fazendo inclusive o acionamento da Marinha do Brasil. A distância que deve ser mantida das praias é de 200 metros.

De acordo com o subcoordenador da comissão do parque, Alfredo Cesar Freitas, a orientação é que todos que usam barcos e jet ski nas proximidades da praia mantenham a distância determinada e evitem colocar os banhistas e a si próprios em qualquer situação de risco.

“Nossa maior preocupação é a segurança de todos que frequentam o complexo e a praia. E quando necessário sempre acionamos a Capitania e a Marinha”.

A Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental tem intensificado ações de inspeção naval com a liberação de praias devido à flexibilização por conta da redução de casos da Covid-19.

As inspeções ocorrem, principalmente, na região do Tarumã e nos principais pontos turísticos da região como Ponta Negra, Praia da Lua, Praia do Tupé, Praia Dourada e Prainha.

Durante as fiscalizações, são verificados aspectos como a documentação da embarcação, dos condutores e da tripulação, além do material de salvatagem (coletes, boias, extintores de incêndio entre outros) e o limite da lotação da embarcação. Nas abordagens, os inspetores navais ressaltam a importância do uso de equipamentos de segurança necessários para uma navegação segura, como o colete salva-vidas.

Para informações, denúncias ou orientações, a Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental disponibiliza os números: (92) 99302-5040, que também funciona como Whatsapp, e 185 – Marinha – Emergências Marítimas/Fluviais.

Fonte: Implurb

Fotos: Semcom

