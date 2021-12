Avalie o post

Decisão foi tomada após surto de covid-19 na equipe de Liverpool

Londres – Os casos do novo coronavírus (covid-19) e lesões na equipe do Everton forçaram a Premier League a aceitar um pedido de adiamento e suspender a partida contra o Burnley no chamado Boxing Day, dia 26 de dezembro, anunciou a liga nesta sexta-feira (24).



Everton’s request to postpone their Boxing Day away fixture at Burnley has been approved following a Premier League Board meeting this morning

More details: https://t.co/oNHwf360qZ#BUREVE pic.twitter.com/Laf0S4Ay0g

— Premier League (@premierleague) December 24, 2021

Este é o 13º jogo da competição adiado por conta da covid-19, e a terceira partida do Boxing Day a ser adiada após os duelos entre Liverpool e Leeds e entre Wolverhampton Wanderers e Watford serem postergados na última quinta-feira (23) por conta de casos de coronavírus nas equipes visitantes.

O técnico do Everton, Rafa Benítez, disse na quinta-feira que seu clube teve um pedido para adiar a partida de domingo rejeitado pela Premier League, acrescentando que era injusto, pois ele tinha seis lesionados e cinco jogadores afastados por causa da covid-19.

“O Conselho revisou o pedido do clube hoje para adiar a partida após novas lesões no elenco”, afirmou a Premier League em nota.

“Foi concluído que o clube não poderá cumprir a data marcada neste final de semana como resultado de um número insuficiente de jogadores disponíveis para jogar devido aos casos de covid-19 e contusões”, diz o comunicado.

A Premier League concede adiamentos apenas se um clube tem menos de 14 jogadores (13 jogadores de linha e um goleiro) disponíveis, com o conselho examinando os pedidos caso a caso.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 16/12/2021

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte