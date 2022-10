O verão amazônico que castigou Manaus nos meses de agosto e setembro promete mais temperaturas elevadas na capital neste mês de outubro. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para este final de semana é de máxima de 39ºC. O período chuvoso, de fato, só deve começar na virada para o mês de novembro.

Segundo o Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam), tradicionalmente o mês de outubro, ainda, tende a registrar temperaturas altas. “Pela climatologia, os valores médios mais elevados de temperaturas máximas ocorrem nos meses de setembro e outubro, com valores próximos a 34°C. Em dias eventuais, os registros de temperaturas máximas podem ultrapassar os 36°C.

De acordo com o Inmet, esta sexta-feira, 07/10, pode bater mais um recorde. É que a previsão do tempo divulgada pelo órgão registra máxima de 39ºC. De sábado, 08/10, à segunda-feira, 10/10, as máximas devem ficar acima de 36ºC.

Apesar da temperatura elevada permanecer até meados de outubro, a chuva já começa a dar uma trégua. Isso porque nos seis primeiros dias de outubro choveu 37,6mm, ou seja, quatro vezes mais que em todo o mês de setembro quando foi registrado 9,6mm de chuva.

O acumulado de chuvas no mês de agosto ficou em 36,2mm e em julho 26,4mm.

Balanço

Setembro fechou o mês como o mais quente de 2022, até agora. No período foi registrada a temperatura mais alta do ano, 37,8ºC, no dia 24.

O mês seguiu com muitos dias de calor. Para se ter uma ideia, dos 30 dias de setembro, em 12 deles as máximas ficaram acima de 36,2ºC. Os dados são dos gráficos diários da estação Manaus analisados pelo Inmet.

Ranking de temperaturas

1º: 37,8º C - 24/09

2º: 37,6º C - 29/09

3º: 37,5º C - 25/09

4º: 37,4º C - 11 e 21/09

5º: 37,2º C - 28/09

6º: 36,6º C - 20 e 22/09

7º: 36,3ºC - 05/09

8º: 36,2ºC - 15, 23 e 27/09