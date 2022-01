Avalie o post

Pesquisa mediu percepção das populações de 33 países sobre o tema

Manaus – Tempestade de neve em Madri, calor recorde no Canadá, onda de frio no sul dos Estados Unidos, maiores cheias na Alemanha desde 1985, ciclone na Indonésia, terremotos no Haiti, chuvas intensas na Bahia às vésperas do verão: 2021 foi marcado por uma série de eventos naturais extremos e 62% dos brasileiros têm a impressão de que eles vão se agravar no próximo ano.

Inundação na Bahia. (Foto: Divulgação)

A constatação é da pesquisa Global Advisor Predictions 2022, realizada pela Ipsos no Brasil e em outros 32 países. O índice no Brasil está acima da média global (60%). “Além da ocorrência significativa de eventos naturais extremos ao redor do globo, a ampliação do debate sobre as consequências do aquecimento global, com a realização da COP26, contribuiu para despertar a atenção de muitas pessoas para a urgência climática”, comenta o diretor de Public Affairs da Ipsos no Brasil, Hélio Gastaldi.

A população da Holanda é a que mais acredita numa maior frequência de eventos naturais extremos no próximo ano: 72%. Na sequência, aparecem Grã-Bretanha (69%), Austrália (68%), Itália (68%), Canadá (67%) e Singapura (67%). A percepção é menos comum aos moradores da Arábia Saudita (27%), Rússia (51%) e Peru (51%).

Sobre a pesquisa

A Ipsos entrevistou 22.023 adultos, com idades entre 16 e 74 anos, de 33 países, sendo 1.000 no Brasil. A margem de erro é de 3,5% para mais ou para menos.

Além do Brasil, integram a pesquisa: Austrália, Canadá, China, Singapura, França, Alemanha, Grã-Bretanha, Itália, Japão, Espanha, Estados Unidos, Argentina, Bélgica, Chile, Colômbia, Dinamarca, Hungria, Índia, Israel, Malásia, México, Holanda, Peru, Polônia, Romênia, Rússia, Arábia Saudita, África do Sul, Coreia do Sul, Suécia, Suíça e Turquia.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 28/12/2021

