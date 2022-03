Avalie o post

Seleção feminina supera Paraguai por 5 a 0

Rio de Janeiro – A seleção feminina sub-17 voltou a mostrar força no Campeonato Sul-Americano da modalidade ao golear o Paraguai por 5 a 0, nesta terça-feira (8) no estádio Charrúa, em Montevidéu (Uruguai), em jogo válido pelo Grupo B da competição. Com o triunfo, o Brasil permanece com 100% de aproveitamento, agora com 9 pontos.

(Foto: Adriano Fontes / CBF)

Além da campanha perfeita na competição, a vitória garantiu à seleção brasileira a vaga no quadrangular final do Sul-Americano com antecedência de uma rodada.

A vitória do Brasil começou a ser construída aos 11 minutos, quando Aline chutou por cobertura após receber de Carol. O segundo veio aos 28 minutos, graças a finalização de fora da área de Ana Júlia.

Quatro minutos depois a seleção ampliou, quando Lara achou Jhonson, que bateu por cobertura. Mas o Brasil queria mais, e o quarto veio com Kedima, após cobrança de falta. Ainda antes do intervalo o time brasileiro chegou aos 5 a 0, com Jhonson aos 42 minutos.

O Brasil volta a entrar em campo pela competição contra a Venezuela a partir das 18h30 (horário de Brasília) da próxima quinta-feira (10).

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte