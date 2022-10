O governador do Amazonas, Wilson Lima, decretou na manhã desta segunda-feira (10) Situação de Emergência em três municípios – Careiro da Várzea, Careiro Castanho e Manaquiri – impactados pela queda de duas pontes na BR-319 (Manaus-Porto Velho). Com a decisão, o Estado terá mais agilidade para ajudar a população das cidades que ja começaram a sofrer com a falta de alimentos e combustível.

“Hoje está decretado Situação de Emergência. O governo pode ser mais rápido e alugar balsas e manter o abastecimento da população. Vamos consultar o Tribunal de Contas e a Procuradoria Geral do Estado para saber como podemos agir nesse momento”, informou o governador.

A maior preocupação no momento do governo estadual é com a falta de combustível para abastecer as usinas termoelétricas dos municípios e haja falta de energia elétrica após o desabamento nos km 23 e 25 da estrada.

Com a vazante dos rios da região, a situação está piorando porque em alguns locais as embarcações já não conseguem navegar ou chegar até os portos, como em Manaquiri que passou a ser uma rota alternativa de ligação pela estrada do município (AM_354) com a BR-319 até Manaus.

Os moradores já começam a ter dificuldade de abastecer suas casas e pagar mais caro pelos produtos e transporte. Moradores que pagavam R$ 15,00 para chegar a Manaus, hoje chegam a gastar perto de R$ 100,00. O frango congelado já é vendido por R$ 70,00, o leite a R$ 14,00 e começou a faltar alimentos nas prateleiras do comércio.

De acordo com a Associação Comercial do Careiro, as balsas que atravessam veículos e passageiros estão cobrando 800% a mais pelo transporte devido ao custo das viagens. Com a seca, um trajeto do Porto do Ceasa de Manaus até o Careiro Castanho de cerca de 200 km é feito em oito horas – normalmente feito em menos de três horas de carro pela rodovia.

DNIT

O Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre (Dnit) concentrou todas as informações sobre a queda das duas pontes pela sua diretoria em Brasília. A autarquia federal informou que está estudando medidas que serão anunciadas para reestabelecer o tráfego na rodovia.

Segundo o órgão, uma contrato vai garantir a chegada de balsas para fazer o transporte da população e de mercadorias para o abastecimento das cidades impactadas pela interrupção do tráfego na Manaus-Porto Velho.

