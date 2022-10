Os guarda-vidas do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), que fazem prevenção aquática na praia da Ponta Negra, zona oeste de Manaus, retiraram do rio Negro, no domingo (09/10), uma ossada humana (cadáver), que foi encontrada por populares que frequentam o balneário. Uma viatura deu apoio no local com seis bombeiros.

A solicitação foi feita por banhistas, que encontraram primeiramente parte da ossada de uma perna humana. Os bombeiros foram acionados e, após realizarem uma varredura submersa no rio, em frente da praia, encontraram o restante do corpo.

A ossada humana foi entregue à equipe do Instituto Médico Legal (IML), que fez a remoção do cadáver.