Manaus – Fidel Rafael Castro Medina, 35, está desaparecido desde segunda-feira (4). Ele foi visto pela última vez por volta das 15h30, quando saiu de um abrigo localizado na avenida Djalma Batista, bairro Chapada, zona centro-sul de Manaus.

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops), solicita a colaboração da população na divulgação da imagem de Fidel Rafael.

Segundo o Boletim de Ocorrência (BO) registrado na Deops, Solange Coromoto Medina Acosta, mãe do desaparecido, relatou que Fidel possui deficiência intelectual. No dia em que desapareceu, ele saiu do abrigo sem informar para onde iria, mas não retornou para o local nem deu notícias à sua família.

A delegada Catarina Torres, titular da Deops, solicita a quem tiver informações sobre a localização de Fidel que entre em contato com a Deops, por meio do número (92) 3214-2269, ou pelo 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

A Deops está situada nas dependências do 12° Distrito Integrado de Polícia (DIP), na avenida Professor Nilton Lins, conjunto Parque das Laranjeiras, bairro Flores, zona centro-sul da cidade.

