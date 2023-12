O Boi Bumbá Garantido deu posse, na noite da última quarta-feira (29) aos novos coordenadores da Batucada, Comando Garantido e Garantido Show. Os grupos são, respectivamente, a base musical, torcida organizada e grupo de dança do Garantido com núcleos em Manaus, da mesma forma que estão organizados em Parintins.

Assumiu a coordenação geral da Batucada, o produtor artístico e cultural Rivaldo Pereira, que também está no cargo de diretor de eventos do Movimento Amigos do Garantido (MAG) e do Boi Garantido, além de integrar a atual Comissão de Artes. Como coordenador rítimico da Batucada, assumiu o atual regente do grupo, Francisnaldo Pinheiro. Na coordenação do Comando Garantido, torcida organizada oficial, assumiu Diogo Santana, e do Garantido Show, a coordenação fica com Maria Angelita da Costa, a “tia Gel”.

Rivaldo Pereira, o mais antigo dos empossados, falou aos presentes sobre a visão da nova gestão do Garantido, sob o comando de Fred Góes e Marialvo Brandão. “O Fred quer que a Batucada e todos os segmentos do boi, em Manaus e Parintins, façam o que sabem fazer: amar esse boi. Vamos ao título e temos a certeza absoluta de que todos os setores do boi serão organizados de maneira elegante, sem maltratar, sem tratar mal a ninguém, pois todo mundo aqui se doa e deve ser valorizado porque ama esse boi. Então, o que nosso presidente quer, é isso: respeito, amor, trabalho e dedicação. Assim nós vamos ser campeões, se Deus quiser, no Festival de 2024”, afirmou Rivaldo Pereira.

A presidente do MAG, Cláudia Santos, representou a presidência e vice-presidência do Garantido e anunciou os nomes dos empossados. “Fico feliz com os nomes que o Fred Goes indicou para assumir a Batucada, o Comando e o Garantido Show. Agora, a hora é de trabalhar para o festival do ano que vem, com união e profissionalismo, e o MAG está aqui para apoiar a todos”, afirmou a presidente do MAG, Cláudia Santos.

Eventos

O Garantido, em Manaus, fecha a programação de 2023 com dois grandes eventos. Neste fim de semana, dias 1 e 2 de dezembro, o Boi da Baixa participa com cerca de 26 artistas do Boi Manaus 2023, festa alusiva ao aniversário da capital, no Sambódromo.

Estarão no palco, nas duas noites de apresentações, 120 batuqueiros. A Batucada se apresenta com Leonardo Castelo e PA Chaves, na sexta-feira (1), a partir das 00h. No sábado (2) os batuqueitos acompanham o apresentador Israel Paulain e o levantador de toadas Sebastião Júnior, a partir das 23h.

No dia 28 de dezembro, o Boi Garantido participa de um evento da Fundação Estadual do Índio (FEI), no Centro de Convenções Vasco Vasques.