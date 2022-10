A partir de dezembro deste ano, a Azul começa a operar novos voos no Amazonas, para as cidades de Apuí, Borba, Eirunepé, Manicoré e Santa Izabel do Rio Negro, a partir do Aeroporto Internacional de Manaus.

Com essas novas conexões, a companhia pretende oferecer um novo meio de transporte a boa parte dos locais, que, antes, tinham como principal opção o meio fluvial.

“Já operamos no Amazonas em 8 cidades, além da capital Manaus, e estamos felizes em oferecer ainda mais conectividade aos Clientes amazonenses. Com isso, a Azul se firma como a companhia aérea que mais voa no estado, e isso, para nós, é motivo de muito orgulho”, afirma John Rodgerson, presidente da Azul.

Confiram os horários dos voos da Azul no Amazonas:

As operações para Apuí, Borba, Manicoré e Santa Izabel do Rio Negro acontecerão a bordo das aeronaves modelo Cessna Grand Caravan, com nove assentos.

Já a rota para Eirunepé, cidade conhecida como Veneza Amazônica, por estar a margem do famoso rio Juruá, será a bordo da ATR 72-600, com capacidade para 70 passageiros.

Com estas novas operações, Manaus passa a ter ligação direta com 21 cidades em todo o Brasil, permitindo que o cliente amazonense se conecte a toda malha nacional e internacional da Azul.

O post Azul anuncia voos para cinco destinos no Amazonas; confira apareceu primeiro em Portal Você Online.