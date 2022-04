Avalie o post

A consulta do Saque Extraordinário do FGTS pode ser realizada no Aplicativo FGTS, disponível gratuitamente nas plataformas Android e IOS. A nova versão do aplicativo foi disponibilizada hoje e está sendo liberada gradualmente aos usuários.

Até 15 de dezembro, cada trabalhador poderá sacar até R$ 1 mil de suas contas do FGTS. Consulte o calendário.

