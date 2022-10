Outros 62 casos estão em investigação.

Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM) e Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas “Dra. Rosemary Costa Pinto” (FVS-RCP). Confirmou seis novos casos de Monkeypox (Varíola Símia), nesta terça-feira (11).

Com a confirmação de novos casos, o Amazonas contabiliza 161 e outros 62 casos suspeitos são investigados. Todos os casos foram registrados em Manaus.

Os dados são do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde do Amazonas (Cievs AM).

Conforme o Cievs AM, o total de 177 casos foram descartados após exames laboratoriais.

Novos casos

Nesta terça (11), foram recebidos exames laboratoriais de 14 pacientes, sendo 6 detectáveis e 8 não detectáveis para a doença.

Em relação aos pacientes detectáveis, conforme a FVS, são 5 homens e 1 mulher, na faixa etária de 28 a 48 anos, residentes na capital.

O início dos sintomas ocorreu no período entre 25 a 29 de setembro de 2022.

Principais sintomas informados: febre, cefaleia, erupção cutânea, tosse, astenia/fraqueza, edema peniano, linfadenopatia localizada.

Foram notificados entre 4 a 6 de outubro deste ano. Os casos seguem estáveis, em isolamento domiciliar, acompanhados pelo CIEVS Manaus.

Perfil

Dos 161 casos confirmados, 156 (97%) são do sexo masculino e 5 (3%) do sexo feminino, com mediana de idade de 30 anos (mín.: 19 anos; máx. 57 anos).

Foi observado que 57% dos casos confirmados tiveram contato íntimo, incluindo sexual, com desconhecido/a(s) e ou parceiro/a(s) casual(is) ou múltiplas, nos últimos 21 dias anteriores ao início dos sinais e sintomas.

Prevenção

As principais medidas de prevenção para a população são:

– Evitar contato íntimo ou parcerias sexuais desconhecidas, assim como evitar parcerias múltiplas;

– Buscar um serviço de saúde nos casos de aparecimento de lesões (bolhas) ou feridas;

– No caso do aparecimento de lesões características de Monkeypox, ou diagnóstico confirmado, comunicar as suas parcerias sexuais dos últimos 21 dias, para realização de autoexame;

– Em casos suspeitos, ficar em isolamento até o resultado laboratorial;

– Em casos confirmados, manter isolamento até total cicatrização das lesões;

– Medidas adicionais devem ser mantidas para os casos suspeitos ou confirmados, como higiene das mãos com frequência e não compartilhar alimentos, objetos de uso pessoal, talheres, roupas ou roupas de cama.

