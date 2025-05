Visuliazação: 59

Municípios do interior do Amazonas agora contam com uma capacidade maior de enfrentamento a incêndios graças à iniciativa do Governo do Amazonas de implantação dos Grupamentos Integrados de Combate a Incêndio e Proteção Civil (GCIP). Com as novas viaturas enviadas ao interior – as primeiras de grande porte do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas -, 16 municípios passam a ter capacidade de uma resposta às ocorrências de forma mais rápida, eficiente e integrada. A ação foi realizada, na terça-feira (13/05), com a presença do governador Wilson Lima.

Com a chegada dos GCIPs, as prefeituras passam a ter melhores condições de atuar de forma articulada com o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, garantindo resposta mais rápida, eficiente e integrada às ocorrências. Os municípios beneficiados foram escolhidos a partir de critérios técnicos, como demanda operacional, população e localização geográfica.

Durante a cerimônia de entrega, os prefeitos e representantes municipais destacaram a importância da chegada dos equipamentos e da implantação do GCIP para suas cidades.

“Isso nos dá uma garantia de ter esse apoio importante com uma ferramenta que vai permitir enfrentar qualquer sinistro que possa acontecer no nosso município”, afirmou o prefeito da cidade de Atalaia do Norte, Denis Paiva.

A vice-prefeita do município de Apuí, Dilma Porto, celebrou o reforço no combate aos focos de incêndio e a implantação da unidade local. “Isso vai estar ajudando no combate a esses focos, porque todos os anos nós sofremos muito com isso; será de extrema importância para o nosso município”, ressaltou.

GCIP

O GCIP, criado com base na Lei Federal nº 13.425/2017 e instituído no Amazonas pela Lei Estadual nº 6.987/2024, visa estruturar serviços de prevenção e resposta a emergências em municípios que, até então, não possuíam unidades fixas do Corpo de Bombeiros. Os grupamentos serão coordenados por militares da corporação, com apoio de brigadistas locais e suporte logístico das prefeituras, fortalecendo a capacidade de resposta e a integração entre estado e municípios.

Foram contempladas as cidades de Apuí, Autazes, Atalaia do Norte, Barcelos, Boca do Acre, Careiro Castanho, Coari, Envira, Itapiranga, Jutaí, Lábrea, Manaquiri, Manicoré, Maués, Novo Aripuanã e Tapauá. O investimento total é de R$ 25 milhões, sendo R$ 21,5 milhões do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e R$ 3,5 milhões do Governo do Amazonas.

Reforço para a capital

Além da viatura ABF para Manaus, foram entregues seis picapes para apoio às operações em áreas de difícil acesso e uma ambulância que ampliará a capacidade de atendimento pré-hospitalar da corporação. Também foram repassados equipamentos como roupas de proteção florestal, desencarceradores, escadas, capacetes, extintores, óculos de proteção, balaclavas, motosserras, luvas e lanternas.

Articulação

Resultado de articulações com o Governo Federal, o Amazonas garantiu R$ 45 milhões do Fundo Amazônia, outra frente de recursos para o combate às queimadas. A primeira parcela, de R$ 21 milhões, foi repassada em janeiro de 2025 e será destinada à implantação do ProAmazon, que prevê a aquisição de 10 viaturas Auto Bomba Tanque, 16 pick-ups e equipamentos complementares aos GCIPs. Os itens entrarão em fase de licitação para fortalecer as atividades a partir do segundo semestre de 2026.

O recurso foi liberado em setembro do ano passado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), após pedido do governador Wilson Lima para dar celeridade na aprovação do recurso. A elaboração do projeto foi iniciada em outubro de 2023.

Investimentos

Desde 2019, o Governo do Amazonas já ampliou o efetivo da corporação de 692 para 1.347 militares, um aumento de 94%, reflexo da realização do concurso público para a corporação em 2021 — o primeiro em 11 anos. Também foram investidos mais de R$ 19 milhões na compra de viaturas, jet-skis, quadriciclos, ambulâncias e equipamentos.

Em 2024, o valor das diárias para servidores em campo no combate às queimadas foi reajustado em 55%, refletindo o compromisso do Estado com a valorização dos profissionais e a preservação ambiental.