Caprichoso e Garantido: Números do Spotify revelam desempenho de álbuns no primeiro mês

A disputa entre Garantido e Caprichoso também se acirra nos serviços de streaming. Após um mês completos dos lançamentos dos álbuns 2025 no Spotify, os números consolidam o boi da Baixa do São José na liderança em total de plays acumulados, mas o Azul e Branco vem tentando aproximação.

O álbum “Boi do Povo, Boi do Povão”, do Garantido, entrou no ar no dia 5 de abril e encerrou seu primeiro mês com 2.455.103 reproduções. Já o “É Tempo de Retomada”, do Caprichoso, foi lançado em 12 de abril e chegou a 2.127.456 plays em seus primeiros 30 dias no ar.

A diferença numérica é de 327 mil reproduções a favor do boi da Baixa do São José nos primeiros 30 dias de cada álbum.

As cinco toadas mais ouvidas do Garantido têm mais de 200 mil plays, com destaque para Perrecheologia, chegando a quase 300 mil reproduções. Já o Caprichoso não atingiu 200 mil reproduções em nenhuma toada no primeiro mês, mas no TOP5, todas possuem mais de 100 mil plays cada, com destaque para ‘Até o Tucupi de Amor’, já perto de 200 mil plays.

Média diária de plays

Durante o primeiro mês, a média de crescimento diário do Garantido foi de 81.836 plays. O Caprichoso alcançou média de 70.915 plays diários.

Os dados são do prórpio Spotify e se referem aos primeiros 30 dias de cada álbum – Arte: BMA com IA

Top 5 toadas mais ouvidas do Garantido:

Perrechéologia – 297.489 A Deusa das Águas – 273.661 Boi do Povo, Boi do Povão – 264.500 Perrechézada – 259.793 O Povo Negro da Amazônia – 215.149

Top 5 toadas mais ouvidas do Caprichoso:

Até o Tucupi de Amor – 191.908 Palmares – Uma Invasão Caprichoso – 185.460 Caprichoso – Rei do Quilombo – 144.206 É Tempo de Retomada – 127.237 O Couro Vai Comer – 135.679

Conclusão

O desempenho no Spotify reforça o impacto que a música tem na disputa do Festival de Parintins. Embora o Garantido lidere em números absolutos até agora, os dados mostram uma disputa equilibrada e dinâmica, com o Caprichoso mostrando força de crescimento em curto prazo.

As estratégias de engajamento, lançamentos coordenados e divulgação nas redes sociais têm sido determinantes para o desempenho de ambos os bois.

Mas vale lembrar: Plays no streaming não definem o festival. A disputa se vence na arena.