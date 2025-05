Visuliazação: 2

Os secretários de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb), Marcellus Campêlo, e do Desporto e Lazer (Sedel), Jorge Oliveira, vistoriaram, nesta terça-feira (13), as obras de revitalização do Ginásio Elias Assayag, em Parintins (a 369 quilômetros de Manaus).

Com previsão de conclusão para junho deste ano, as obras contam com um investimento de aproximadamente R$ 3 milhões do Governo do Amazonas e abrangem uma área total de 8 mil metros quadrados.

De acordo com o secretário Marcellus Campêlo, o ginásio Elias Assayag é o principal espaço destinado à realização de eventos esportivos e culturais em Parintins. Com as intervenções promovidas pelo Governo do Amazonas, o local passará a oferecer uma infraestrutura mais adequada para a prática de esportes e atividades de lazer à população de Parintins.

“Juntamente com o secretário Jorge Oliveira, vistoriamos as obras de revitalização que estão sendo realizadas no ginásio Elias Assayag. Esta reforma geral está sendo realizada para que a Sedel possa implantar os programas e projetos que ela cuida no âmbito do Governo do Estado”, frisou.

Segundo Campêlo, a inauguração está prevista para o próximo mês de junho.

Os serviços, que estão sendo realizados pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), órgão da Sedurb, incluem a troca de revestimento cerâmico, substituição de louças e metais dos banheiros, reforço nas estruturas metálicas, manutenção do piso korodur na quadra, instalação de iluminação em LED, e recuperação da caixa d’água.

As salas de aula, a administração e os vestiários também estão sendo completamente revitalizados, assim como as arquibancadas, o alambrado, gradil e as traves, que serão substituídas. A área externa está recebendo serviços de meio-fio, sarjeta, calçadas, pintura geral, instalação da comunicação visual e recuperação da área de recreação, com a construção de uma quadra de areia.

Segundo o secretário Jorge Oliveira, o novo ginásio Elias Assayag irá contribuir para fortalecer o esporte de base, no município de Parintins, com a implantação do Programa de Esporte de Laseira na Capital Interior (Pelci), e também o RespirAr. “O governador Wilson Lima, que tem esse olhar diferenciado para Parintins, e eu tenho certeza que esses avanços fortalecem o esporte, porque investir no esporte é fortalecer e gerar saúde”, enfatizou Oliveira.

Desde 2021, o Governo do Amazonas já investiu mais de R$ 23 milhões em construções, revitalizações e reformas de espaços esportivos na capital e interior do Estado. As obras são executadas pela UGPE e pela Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra). Ao todo, 41 espaços já foram inaugurados, sendo 36 na capital e cinco no interior.

Em Parintins, o secretário da Sedurb, Marcellus Campêlo, também visitou as frentes de obras em execução do Programa de Saneamento Integrado (Prosai). O programa, que na atual etapa de obras está implantando um novo sistema de saneamento básico na cidade, é desenvolvido pela UGPE.

O Prosai Parintins terá um investimento total de US$ 87,5 milhões, sendo US$ 70 milhões financiados pelo BID, a serem pagos pelo Governo do Amazonas, e US$ 17,5 milhões de contrapartida estadual. As obras envolvem urbanização, saneamento básico, habitação e reflorestamento.

O programa promoverá a requalificação urbanística de uma área de mais de 208 mil metros quadrados ao redor da Lagoa da Francesa, abrangendo seis bairros e beneficiando 12 mil pessoas. Serão construídos um novo mercado, parques urbanos, praças, ciclovias, playgrounds, quadras poliesportivas, quiosques para pequenos comerciantes, um Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) e o Centro de Qualificação da Mulher Parintinense.

Serão reassentadas 832 famílias de áreas de risco para locais seguros, sendo 504 atendidas com unidades habitacionais e o restante com as demais soluções de moradia oferecidas pelo programa, de acordo com o perfil dos beneficiários.

