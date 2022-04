Avalie o post

O câncer de esôfago é o sexto que mais acomete a população masculina e o 13º mais frequente entre as mulheres. Eles podem ser diagnosticados na parte do meio e mais alta do esôfago, que tem a característica de um câncer de pele, ou surgir na parte final do esôfago, com as mesmas características de um câncer de estômago.

O tratamento da doença varia de acordo com os estágios de descoberta.

Para chamar a atenção quanto ao diagnóstico precoce e as formas de evitar o aparecimento do câncer de esôfago, a comunidade médica brasileira criou a campanha “Abril azul claro” de combate a doença com alto grau de letalidade.

Tania Freitas – Rádio Rio Mar

Foto: Freepik

