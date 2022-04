Avalie o post

O governo do Amazonas informou, após o encerramento do Campeonato Amazonense 2022, que o contribuinte pagou R$ 560 mil para que os clubes jogassem de graça nos estádios Carlos Zamith, Ismael Benigno (a Colina) e Arena da Amazônia. O valor corresponde às isenções de taxas como o aluguel e 5% da renda bruta.

Durante os 66 dias de competição, a Colina recebeu 20 jogos, a Arena da Amazônia 16 partidas e o Carlos Zamith outras 14.

Só na Arena da Amazônia, os clubes deixaram de pagar mais de meio milhão de reais. Quem pagou foi o contribuinte, segundo o governo do Amazonas. Na Colina, os custos não pagos pelos clubes totalizaram R$ 32 mil e, no Carlos Zamith, R$ 28 mil.

Um contrato entre Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar) e a Federação Amazonense de Futebol (FAF) foi o que viabilizou a transferência de custos dos clubes para a população.

Contudo, apesar dos clubes terem jogado de graça, o contribuinte teve que comprar ingressos para assistir às partidas.

“Esses esforços foram feitos para que os clubes não tivessem ainda mais custos em um momento de pandemia, fazendo com que a contribuição ao alto rendimento fosse democraticamente valorizada entre todos os participantes, que usaram as praças em um total de 50 partidas”, afirmou o diretor-presidente da Faar, Jorge Oliveira.

Conforme o governo do Amazonas, as isenções complementam um pacote de investimentos melhorar as condições no alto rendimento. Outras intervenções foram na revitalização dos estádios públicos.

