Avalie o post

O que pode ser feito para aliviar os efeitos da ressaca sem deixar de aproveitas as comemorações?

Com as tradicionais festas de fim de ano muita gente anda exagerando nas comidas e principalmente nas bebidas alcoólicas. O resultado disso a gente já sabe, a sensação de inchaço e a famigerada ressaca, gerando sintomas como dor de cabeça, tontura, náuseas, entre outros. Mais o que pode ser feito para aliviar esses efeitos sem deixar de aproveitas as comemorações?

As tradicionais festas de fim de ano são sinônimos de ceia farta no Natal e muitos drinks na noite de Réveillon. Faz parte. Nesses tempos de pandemia e isolamento social, muita gente anda procurando, nas confraternizações, um momento para relaxar e se permitir um pouco mais. Afinal, não tem sido fácil para ninguém.

De acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), que é a agência responsável nas Américas da Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de três milhões de mortes, por ano, resultam do uso nocivo do álcool. Por conta disso não podemos esquecer dos malefícios do álcool e uso excessivo antes de qualquer coisa.

Entendendo o processo da ressaca, o que acontece é que o corpo entra em um estado de ‘sobrecarga’ causado por intoxicação pela absorção e metabolização do álcool. E não há um remédio para o problema, mas existem formas de amenizar e combater seus sintomas proporcionando um dia seguinte mais tranquilo.

A principal dica é não realizar jejum antes de iniciar o consumo de álcool. O jejum pode acelerar cada vez mais o processo de intoxicação e metabolização no organismo. A segunda dica é não exagerar, as bebidas tem diferentes teores alcoólicos, portanto, beber com moderação e nada de misturar; e a terceira e ultima dica é a hidratação, quanto maior, menor serão os efeitos. Os apreciadores de costumas de bebidas já sabem, durante o processo, a ingesta de água ajuda na metabolização e evita a intoxicação e por conseguinte a ressaca.

Agora, se não houve jeito, e infelizmente a ressaca chegar na manhã seguinte, não há motivo para desespero. Reforce a hidratação não somente com água, mas também com isotônicos que repõem também os sais minerais eliminados nas micções. Sucos e chás também ajudam e evitar alimentos excessivamente gordurosos. Não há um tempo padrão para que o organismo elimine a substância, já que o processo pode ser influenciado pelo estado nutricional, condições clínicas ou até pelo excesso de peso.

As comemorações de fim de ano muitas vezes levam ao consumo exagerado de alimentos e bebidas alcoólicas trazendo a famigerada ressaca. Portanto vale sempre lembrar, modere no consumo do álcool e não se desespere, não há um tempo padrão para que o organismo elimine a substância e a dica de ouro é a hidratação. Evitar aglomerações e agir com responsabilidade são sempre recomendados. Tenhamos todos um ótimo período. Boas festas!





*Médico oftalmologista. Tem formação em Oftalmogeriatria, com especialização em Gerontologia e Saúde do Idoso. Atua como diretor clínico na Policlínica Codajás, é coordenador do ambulatório de oftalmologia na FUnATI (Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade ) e cursa mestrado em Doenças Tropicais e Infecciosas pela Fundação de Medicina Tropical (UEA/FMT – HVD)

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 16/12/2021

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte