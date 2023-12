Para garantir a segurança de crianças e adolescentes, a entrada deste público na área de shows da 45ª Exposição Agropecuária do Amazonas (Expoagro) será limitada a partir das 19h. Menores de 12 anos não poderão acessar o local a partir deste horário, conforme decisão da organização, alinhada com os órgãos de segurança e o Juizado da Infância e Juventude Infracional da Comarca de Manaus.

A feira acontecerá, entre os dias 5 e 10 de dezembro, na primeira etapa do Parque Multiuso Eurípedes Ferreira Lins, que está sendo construído pelo Governo do Amazonas, no quilômetro 02 da BR-174, rodovia que liga Manaus a Boa Vista.

O controle de acesso no Bloco A, onde está a pista de shows, rodeios e vaquejada, será feito na entrada da área, sempre a partir das 19h, com o apoio da organização e da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc). Os adolescentes maiores de 12 anos devem estar acompanhados de responsáveis para permanecer no local.

Durante todo o dia, a feira, que é coordenada pela Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), receberá a população, com acesso livre para crianças e adolescentes acompanhadas dos responsáveis.

Para as famílias que tiverem crianças menores de 12 anos e queiram acompanhar os shows, serão disponibilizados telões com transmissão ao vivo em toda a área do parque.

Acompanhantes

São considerados responsáveis pela criança ou adolescente: pai, mãe, tutor ou guardião; demais ascendentes ou parentes de até 3° grau, maiores de 18 anos.

Outras pessoas adultas que desejam acompanhar crianças ou adolescentes no evento, devem apresentar documento reconhecido no cartório que conste autorização do pai ou responsável, além dos seus próprios documentos com foto e os da criança.

Expoagro

A Expoagro é a vitrine do agronegócio sustentável amazonense e promove as melhores oportunidades para fazer negócios, contatos e conhecer novas tecnologias disponíveis no mercado, beneficiando pequenos, médios e grandes produtores rurais e a população em geral, proporcionando desenvolvimento econômico, entretenimento e modernização do setor.

O evento é coordenado pela Sepror e suas unidades vinculadas: Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam), Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS) e a Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas (Adaf).