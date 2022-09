Como forma de incentivar a prática esportiva na cidade e ser mais um “esquenta” para a Maratona Internacional de Manaus, o prefeito de Manaus, David Almeida, anunciou, nesta terça-feira, 13/9, os detalhes da 1ª corrida de rua “Manaus em Movimento”, promovida pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). O evento acontecerá no dia 24/9, com a largada programada para as 18h30, no complexo turístico Ponta Negra, localizado na zona Oeste da capital, e será introduzido no calendário de eventos da pasta em 2023.

“Onde existe esporte de alto rendimento, existe saúde. Os maiores clubes do mundo estão em grandes cidades que incentivam a prática do esporte. Sabemos que a cada um dólar investido em esporte, economizamos cinco que seriam gastos na saúde. Por isso, eventos como esse são importantes na nossa cidade. Essa corrida vem agregar tudo aquilo que temos pregado na Prefeitura de Manaus”, enfatizou o prefeito.

As inscrições para a prova serão gratuitas e se iniciam às 8h desta quinta-feira, 15/9, por meio do endereço www.eventbrite.com.br. Podem participar da corrida, que terá circuito único de 5 quilômetros, pessoas de todas as idades, sendo que as menores de 18 anos devem estar acompanhadas de seus responsáveis.

Vale ressaltar que a prova será limitada a 3,5 mil participantes. Como contrapartida e visando apoiar instituições beneficentes, os inscritos deverão entregar uma lata de leite em pó integral, de 400 gramas, na retirada do kit do atleta.

Os kits incluem camisa, viseira, squeeze, sacola, numeração e chip, e devem ser retirados, impreterivelmente, entre os dias 22 e 23/9, no Manauara Shopping, na avenida Mário Ypiranga Monteiro, nº 1.300, bairro Adrianópolis, zona Centro-Sul.

A titular da Semsa, Shádia Fraxe, reafirmou a importância da atividade física como fato fundamental para melhorar a qualidade de vida da população. Por isso, a corrida vai evidenciar a importância de se movimentar, estimulando os manauaras a incorporar os exercícios na rotina diária.

“Todas as doenças estão relacionadas com diversos fatores de risco que podem ser evitados por meio da atividade física. Por entender a importância de motivar a prática esportiva, nós da Semsa entramos nesse projeto. Temos um prefeito que é um exemplo de atleta e que sabe a importância de investir em políticas esportivas. A Maratona Internacional de Manaus está chegando, e a nossa corrida é mais uma oportunidade da nossa população iniciar em um esporte e sair do sedentarismo”, citou Fraxe.

Organização

A concentração, a largada e a chegada serão no estacionamento do anfiteatro da Ponta Negra, com circuito de corrida ao longo da avenida Coronel Teixeira, na Ponta Negra, zona Oeste. Serão premiados com medalhas de participação todos os corredores que cruzarem a linha de chegada até o limite de duas horas após a largada. A classificação da prova será realizada por sistema eletrônico de cronometragem. Os três primeiros colocados nas categorias masculino, feminino e classificação geral receberão troféu.

Ao longo do percurso haverá postos de hidratação com água e haverá um guarda-volumes para acomodar os pertences dos atletas durante a corrida.

Conscientização

No dia da corrida, a Semsa terá estandes para divulgação de informações sobre os benefícios da atividade física para a saúde de crianças, adultos e idosos, serviços como medição de pressão arterial, cálculo de Índice de Massa Corporal (IMC) e vacinação e, ainda atividades lúdicas e integrativas voltadas para os corredores, acompanhantes e público em geral.

O trabalho de apoio será integrado entre diversos órgãos da Prefeitura de Manaus. O Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu 192) colocará no local do evento duas ambulâncias, sendo uma Unidade de Suporte Avançado (USA) e uma Unidade de Suporte Básico (USB).

Também dão apoio ao evento o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), a Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) e o Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb).

A corrida da Semsa deve ser fixada no calendário de eventos da saúde municipal, passando a ser realizada, a partir de 2023, no mês de abril, quando se comemora o Dia Mundial da Saúde. A promoção da saúde é atividade de atenção primária, sendo responsabilidade do município, conforme prevê o Sistema Único de Saúde (SUS).