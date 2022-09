Levantamento estimulado do instituto Paraná Pesquisas, publicado nesta terça-feira (13), diz que 39,6% do eleitorado brasileiro pretende votar no candidato do PT Luiz Inácio Lula da Silva contra 36,5% do presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL). Na pesquisa espontânea – quando o entrevistador pergunta apenas em quem o entrevistado vai votar – a diferença cai para dois pontos e dá um empate técnico com 32% a 30%, respectivamente.

Como a margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos, Lula e Bolsonaro estão empatados tecnicamente, segundo a pesquisa.

Na sequência, aparecem o ex-ministro Ciro Gomes (PDT), com 7,4%, e a senadora Simone Tebet (MDB), com 4,7%.

Aparecem em seguida Felipe D’Avila (Novo), com 0,5%; Pablo Marçal (Pros), que já teve sua candidatura cancelada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 0,4%; Soraya Thronicke (União Brasil), 0,4%.

Os que dizem que irão votar em branco, anular ou responderam “nenhum” somam 6,0%. A proporção dos indecisos ou que não responderam é de 4,0%.

Foram entrevistadas 2.020 pessoas face a face entre 8 e 12 de setembro. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais. O levantamento tem 95% de confiança.

A pesquisa, financiada pelo próprio instituto, foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-05388/2022.

