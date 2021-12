Avalie o post

Zé Felipe tranquilizou os fãs e disse que fez uma bateria de exames, já está em repouso e sendo medicado

Goiânia – Zé Felipe passou mal no último domingo (26) e realizou uma bateria de exames para identificar o problema de saúde. O cantor, filho de Leonardo, explicou aos fãs, nesta segunda-feira (27), que foi diagnosticada uma pneumonia viral.

Zé Felipe é diagnosticado com pneumonia viral após mal-estar (Foto: Reprodução)

“Galera, passando aqui para avisar vocês… Ontem, quando comecei a passar mal, a gente fez testes e exames e eu estou com pneumonia viral. Agora, é me cuidar aqui e tomar os remédios”, contou Zé Felipe.

“Em breve, quero estar bom logo para voltar com tudo aí, tá bom? Amo vocês”, completou o marido de Virginia Fonseca.

Em outra publicação nos stories do Instagram, ele mostrou que estava fazendo inalação antes de dormir.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 16/12/2021

