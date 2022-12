A Xiaomi continua o seu plano de expansão no Brasil. Agora, a empresa chegou à Região Norte com um novo quiosque na cidade de Manaus. O ponto de vendas estreante no local fica localizado no Amazonas Shopping.

Entre os produtos presentes no estabelecimento e disponíveis aos consumidores, estão smartphones, smartbands, smartwatches, fones de ouvido, aspiradores robô, balança corporal inteligente e caixas de som portáteis.

O quiosque de Manaus consiste em mais um inaugurado no Brasil, que também contou com um em Recife e mais outro no Rio de Janeiro, nos últimos 30 dias. A intenção da Xiaomi é continuar com as aberturas em 2023.

“É uma grande alegria poder levar a tecnologia Xiaomi para a população do Norte, onde concentramos uma boa fatia dos nossos fãs. Estamos com uma perspectiva muito boa, principalmente pelo fato de a estreia ocorrer num período quente para vendas, quando as pessoas buscam presentes originais para o Natal.” diz Luciano Barbosa – Head da Operação Xiaomi Brasil

Até o momento, ao longo desses três anos e meio de operações no mercado nacional, a companhia conta com 11 pontos de venda próprios pelo Brasil, além de outros 8 mil pontos de venda espalhados pelo país por parcerias com grandes varejistas.

O quiosque da Xiaomi no Amazonas Shopping fica situado no Piso 1 e funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 21h.

