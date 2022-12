A Vigilância Sanitária da Prefeitura de Manaus (Visa Manaus) deu início, nesta segunda-feira, 19/12, à operação “Natal com Saúde”, para fiscalizar as condições de higiene e acondicionamento dos alimentos vendidos à população nos supermercados da cidade. O primeiro dia de inspeções, realizadas nos turnos da manhã e à tarde, resultou na apreensão de 90 quilos de alimentos em condições impróprias para consumo humano. As ações de fiscalização prosseguem ao longo desta semana.

Os fiscais da Gerência de Vigilância de Alimentos (GEVAli) da Visa Manaus, responsável pela operação, percorreram oito estabelecimentos nos bairros Parque 10 de Novembro, Parque das Laranjeiras, Flores e Aleixo, todos na zona Centro-Sul da capital amazonense. O trabalho foi principalmente de orientação e prevenção de riscos junto aos funcionários dos estabelecimentos, mas em dois deles foram constatados alimentos fora da validade e descongelados, resultando na apreensão e inutilização dos mesmos nos próprios supermercados.

O volume total da apreensão foi de 90 quilos, entre carne moída e linguiça de frango fora do prazo de validade e frangos descongelados – alimentos sujeitos, portanto, a contaminação, e com risco potencial à saúde dos consumidores. Pelas ocorrências, os estabelecimentos deverão apresentar defesa, sob pena de responder a Processo Administrativo Sanitário, que pode resultar em multa de 1 a 400 UFMs (Unidades Fiscais do Município), cujo valor unitário atual é de R$ 150,61.

O diretor da Visa Manaus, Ewerton Wanderley, afirmou que a operação se alinha ao compromisso da gestão do prefeito David Almeida em garantir um Natal com tranquilidade e segurança à população. “Mais uma vez, cumprimos nosso papel de zelar pelo bem-estar das famílias manauaras, atuando nas situações de irregularidades sanitárias, e também orientando os funcionários dos estabelecimentos sobre as formas de prevenir riscos no comércio de alimentos”, ressaltou.

O gerente da GEVAli, Ricardo Celestino, lembrou que a operação é a culminação do trabalho preventivo realizado pela Gerência ao longo de 2022. “As fiscalizações são parte da nossa rotina, e vêm sendo empreendidas regularmente durante o ano, mas também mobilizamos muitos esforços no sentido de educar os comerciantes para oferecer produtos mais seguros e com qualidade às famílias de Manaus, e acreditamos que o número de ocorrências registrado hoje reflete uma maior conscientização nesse sentido”, explicou.

As inspeções da “Natal com Saúde” continuam todos os dias até esta sexta-feira, 23, verificando de perto a segurança e qualidade dos alimentos à venda nos supermercados de Manaus.

A população pode denunciar irregularidades sanitárias relativas a produtos e serviços por meio da Ouvidoria da Visa Manaus, no número (92) 98842-8481, ou pelo e-mail visamanaus.ouvidoria@gmail.com.