A youtuber Viih Tube aproveitou o tempo livre nesta quinta-feira, 15 de setembro, para bater um papo com seus seguidores e acabou revelando alguns detalhes de sua intimidade com o namorado, Eliezer, com quem se ‘casou’ recentemente durante um festival. Em suas redes sociais, a ex-BBB abriu uma caixinha de perguntas e decidiu responder um de seus fãs, que perguntava como havia sido a primeira relação sexual do casal.

Apesar de sua iniciativa para responder o questionamento, a influencer foi interrompida pelo amado, que pediu para que ela ainda não contasse os detalhes do momento especial. “Gente, eu gravei contando e ele falou ‘Não, vamos deixar para contar em um negócio aí’, então não vou contar agora”, disse ela, dando risada da situação.

“Tem história, tem história sobre a primeira vez, né amor?”, perguntou ela para o também ex-BBB. O designer, então, concordou e ainda declarou: “Foi desastrosa”. Impedindo que ele revelasse mais algum detalhe, ela disse: “Não conta! Um dia a gente vai contar, calma”, finalizando a sequência de vídeos e deixando os fãs do casal curiosos.

Casamento

E ao que tudo indica, ‘Elvis não morreu’ mesmo (e está no Rio de Janeiro)! Nesta quinta-feira, 8 de setembro, o ‘cantor’, foi visto celebrando o ‘casamento’ de Viih Tube e Eliezer no Rock in Rio. A cerimônia de mentirinha aconteceu sob de olhares de fãs e muitos curiosos.

Para a ocasião, a influenciadora escolheu um vestido branco tradicional. Já o noivo, compareceu ao matrimônio com uma roupa mais esporte, também ‘puxado’ mais para o branco.

O casal disse “sim, aceito” e depois vibrou com a ‘certidão’ emitida pelo astro do rock que confirma a união. O namoro de Viih Tube e Eliezer começou pouco meses atrás, de forma despretensiosa e segue firme. Eles já viajaram juntos para os Estados Unidos, Chile, Fernando de Noronha e outros destinos paradisíacos. Confira aqui as fotos do casório!