O município de Humaitá (696 km de Manaus) já está com o parque de iluminação pública totalmente modernizado. Ao todo, foram substituídas 4,2 mil lâmpadas a vapor de sódio, metálico e mistas, pelas luminárias de LED, modernas e mais eficientes. Além da área urbana da cidade, o Distrito de Realidade e a comunidade Cristolândia, localizados na BR-319, também foram contemplados.

“Com a finalização dos trabalhos, a população já nota a mudança na paisagem urbana noturna no município, com mais luminosidade nas praças, ruas, portos e demais espaços públicos”, destaca a coordenadora em exercício da Unidade Gestora de Projetos Especiais do Amazonas (UGPE), Daniella Jaime.

A modernização da iluminação no interior, executada pela UGPE deve alcançar 27 municípios amazonenses até o fim deste ano.

As próximas cidades a serem contempladas são Benjamin Constant, Tabatinga e São Gabriel da Cachoeira, com previsão de início dos trabalhos na semana que vem.

Segundo a Avanço Construções, empresa contratada para executar os serviços, atualmente os trabalhos estão em ritmo acelerado em Novo Airão e Boca do Acre.

“Com a conclusão da implantação das luminárias em Humaitá, a equipe que atuou no município deve iniciar os preparativos para a mobilização na calha do Juruá, chegando a Carauari e Eirunepé”, ressalta Anderson Bitterncourt, engenheiro eletricista e diretor Operacional da empresa

Comunidades

O Distrito de Realidade, em Humaitá, que possuía mais de 80% do seu território sob total escuridão, foi a primeira comunidade do município a receber o programa, em agosto. No local, dos 325 pontos de iluminação pública implantados, 273 luminárias foram instaladas pela primeira vez, totalizando 23 ruas.

“A meta é contemplar a zona urbana de todos os municípios do Estado, trabalhando em duas etapas: uma agora em 2022 e outra em 2023, quando pretendemos alcançar todos os 61 municípios. O Amazonas será um dos primeiros do país 100% iluminado em LED”, afirma o subcoordenador de Planejamento da UGPE, Leonardo Barbosa.

A modernização da iluminação pública já está presente em 15 municípios e 22 comunidades rurais do Amazonas. São mais de 32 mil pontos luminosos implantados desde maio, quando foi lançado o programa, que já alcançou 53% de execução.

O post LED: Humaitá tem iluminação pública 100% modernizada apareceu primeiro em Portal Você Online.