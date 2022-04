Avalie o post

Barcelos – Os mistérios de uma morte após uma briga em um bar de Barcelos começam a ser revelados. De acordo com familiares dos envolvidos, os amigos Henrique Salviano da Silva, 23, e Sávio Araújo Tomás estavam no bar do Chaul quando, durante uma confusão, eles foram agredidos com socos, pontapés e golpes de cassetete no corpo pelos seguranças do estabelecimento. Henrique morreu após ser agredido e Sávio ficou com hematomas no corpo.

A briga foi filmada por câmeras de segurança e ocorreu em frente do bar, com várias pessoas sendo agredidas. Diversos seguranças participaram das agressões, chegando a correr atrás de pessoas com cassetetes na mão. Alguns chegaram a receber golpes de cassetete na região do estômago.

De acordo com um boletim de ocorrência, um segurança identificado como Salazar Morel Lopes, conhecido como Nelinho, teria dado os golpes de cassetete na cabeça de Henrique Salviano, que morreu por causa das agressões. Rafael Batista Correa e Frank Ferreira de Oliveira, guardas municipais que trabalhavam de seguranças no local, também teriam participado das agressões.

Alberto Jacinto, cabo da polícia militar, que também trabalhava como segurança do estabelecimento e outro homem identificado como Paulo Berts Bonfim de Lima também teriam agredido as vítimas. Os nomes foram retirados do boletim de ocorrência registrado pela família da vítima.

Henrique Salviano ainda foi socorrido para o Hospital Geral de Barcelos, desacordado por conta dos golpes na cabeça e posteriormente transferido para o Hospital João Lúcio, em Manaus. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu. O corpo da vítima chega a Barcelos nesta sexta feira para velório e sepultamento.

A população revoltada com os agressores organizou uma manifestação em Barcelos pedindo por justiça pelas vítimas. Os manifestantes andaram pelas ruas da cidade e pararam em frente a sede da Guarda Civil Municipal, onde pediram providencias por conta do suposto envolvimentos dos agentes da casa na briga.

Os familiares pedem uma maior atenção da Delegacia Interativa de Polícia de Barcelos. Segundo eles, quase nada foi feito. Os policiais apenas teriam ouvido um dos acusados pelas agressões. Após o depoimento, o mesmo foi liberado.

A versão inicial era de que a briga teria começado por ciúmes de uma mulher, mas o caso ainda deve ser investigado pela polícia. Até o momento ninguém foi preso.

Veja vídeos:

source