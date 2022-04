Avalie o post

Manaus terá quatro pontos de atendimento neste domingo (10), para vacinar contra Influenza, Sarampo e Covid-19. O objetivo é facilitar o acesso da população aos imunizantes.

Os locais, distribuídos nas zonas Norte (shopping Phelippe Daou), Sul (Studio 5 Centro de Convenções), Leste (Sesi – Clube do Trabalhador) e Oeste (DB da Ponta Negra), vão funcionar de 9h às 16h para receber o contemplado nesta primeira etapa da campanha: trabalhadores da saúde, que devem ser imunizados para as duas doenças (influenza e sarampo), e idosos de 60 anos ou mais, que devem ser vacinados apenas contra a Influenza.

Além disso, nestes pontos serão atendidos os adolescentes de 12 a 17 anos e o público de 18 anos ou mais com primeira e segundas doses e doses de reforço (terceira e quarta) contra a Covid-19.

Ainda segundo o gestor, além de evitar agravamento, hospitalização e óbitos por Influenza, a campanha é uma estratégia para interromper a circulação ativa do vírus do Sarampo no Brasil, que voltou a registrar casos da doença em 2018. Manaus não registrou nenhum caso no ano passado, mas no restante do país houve 668 ocorrências, o que representa risco para todos os municípios.

Para ser vacinado é necessário que o usuário apresente documento de identificação com foto e a carteira de vacinação. Quem estiver com sintomas de qualquer doença na fase aguda, deve aguardar a total recuperação para se vacinar.

A vacina contra a Influenza é trivalente, que protege contra três tipos de cepas do vírus (H1N1, H3N2 e linhagem B/Victoria). Já a do Sarampo é a tríplice viral, que também protege contra Caxumba e Rubéola.

As duas vacinas podem ser administradas no mesmo dia e não é necessário, no caso dos adultos, respeitar o intervalo mínimo de 15 dias antes ou depois da aplicação da vacina contra a Covid-19.

A primeira etapa da campanha segue até o dia 2 de maio, com a meta de alcançar 185.241 idosos de 60 anos ou mais e 56.618 trabalhadores da saúde da rede pública e particular de Manaus.

A segunda etapa da vacinação começa no dia 3 de maio e vai até 3 junho, contemplando outros 15 grupos prioritários para influenza e as crianças de seis meses a menores de 5 anos para o Sarampo.

No caso dos idosos acamados, a Semsa orienta que seja feito cadastro ou a atualização cadastral por meio do 0800 280 8 280. O atendimento neste canal é de segunda a sexta-feira, de 8h às 12h e de 13h às 17h. Quem já tem cadastro e não precisa atualizar nenhum dado, deve apenas aguardar o agendamento da vacinação domiciliar, que será informado a partir do dia 25 de abril. Para o cadastro é necessário informar nome, CPF, número de identidade e endereço completo.

Fonte: Semsa

Fotos: Camila Batista/Semsa

source