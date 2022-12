Dois homem e duas mulheres ainda não identificados foram encontradas com marcas de execução na manhã desta quarta-feira (21) dentro de um carro no Ramal Água Branca, quilômetro 32 da rodovia AM-010.

Segundo informações, a polícia foi acionada via Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) para atender uma ocorrência de um triplo homicídio, chegando no local foram encontrados duas mulheres e um homem dentro do carro modelo Ônix da cor branca e mais um corpo dentro do porta malas do veículo.

Todas as vítimas estavam encapuzadas e amarradas. Um dos homens estava com olhos arrancados. No local, foram encontrados cápsulas de pistola e calibre 12 deflagradas.

As equipes da Polícia Militar isolaram a área até a chegada do Instituto Médico legal (IML) para remover os corpos.

O post Vídeos: chacina deixa quatro mortos em ramal da AM-010 apareceu primeiro em Portal Você Online.