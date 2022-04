Avalie o post

São Paulo – Um vídeo mostra o momento exato do acidente envolvendo o ex-BBB Rodrigo Mussi no último dia 31 de março na Marginal Pinheiros, em São Paulo. O motorista de aplicativo Kaique Faustino disse à polícia que acabou dormindo ao volante e bateu na traseira do caminhão.

De acordo com os boletins médicos, Rodrigo sofreu traumatismo craniano e fraturas pelo corpo. Já no Hospital das Clínicas, onde ainda está internado, o gerente comercial passou por uma cirurgia múltipla (na perna e na cabeça).

Melhoras

“Rodrigo Mussi teve uma melhora significativa nessas últimas 24 horas, progredindo em sua recuperação e reagindo muito bem”, diz comunicado publicado no seu perfil oficial no Instagram.

Veja o momento exato do acidente;

source