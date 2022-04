Avalie o post

A segunda edição do Festival iniciou no dia 27 de março, Dia do Circo. Além de ações temáticas realizadas em locais como o Largo de São Sebastião e em circos, o evento foi levado para escolas, hospitais e comunidades ribeirinhas dos municípios de Itacoatiara e Manacapuru.

Para o encerramento no Teatro Amazonas foram disponibilizados 648 lugares com entrada gratuita ao público. A plateia acompanhou números variados de arte circense, como palhaçaria, malabares, truques de mágica, entre outros.

Segundo o coordenador do evento, Denis Carvalho, a programação envolveu diversas linguagens artísticas como teatro, música e dança dentro do tema central que é o circo.

“Estamos muito felizes com essa segunda edição, em que atingimos aproximadamente 3 mil pessoas. Tivemos um público muito cativo, o Teatro Amazonas lotado desde o início. A nossa intenção é que o festival se torne fixo dentro do calendário estadual, como o Festival de Teatro da Amazônia, Festival de Música e Festival de Dança”, reforçou o coordenador.

O espetáculo “A Princesa Cafuxa” foi apresentado pela atriz Ariane Feitoza, que dá vida a palhaça “Cafuxa”, reunindo improviso e interação com a plateia.

“É incrível! Eu tenho uma maravilha de apresentar aqui o meu outro eu, de atriz. A gente consegue estar aqui, nesse templo, templo sagrado, um lugar tão bonito, recebendo essas pessoas que têm essa cultura popular tão antiga, fazendo o que fazem, no meio da rua, dentro das lonas, e agora a gente está no palco do teatro. Estamos lisonjeados, é uma honra”, disse Ariane.

Fonte: Secom

Fotos: Lucas Silva/Secom

source