Desde o início da pandemia, as instituições sociais têm sofrido. Assim como a maioria da população, as consequências da recessão econômica, dos desempregos e da diminuição do poder aquisitivo são fatores que repercutem diretamente na frequência das doações.

Pensando nisso, nasceu a campanha “Declare o amor com seu Imposto de Renda”, ação realizada pelo Abrigo Moacyr Alves, que visa estimular que pessoas jurídicas ao realizarem suas declarações, destinem parte do Imposto de Renda, para projetos sociais desenvolvidos na instituição. Em Manaus, o abrigo promove o acolhimento institucional temporário e de longa permanência, para crianças e adolescentes com múltiplas deficiências, além de desenvolver diversos projetos na área de educação, do esporte, da cultura e da saúde voltados à comunidade e para a qualidade de vida da pessoa com deficiência.

Para a Diretora do Abrigo Moacyr Alves, Claudete Ciarlini, a doação durante a declaração do imposto de renda é um gesto solidário e que pode apoiar vários projetos sociais.

”A campanha declara o amor com seu Imposto de Renda é voltado para pessoas jurídicas, e têm como objetivo incentivar os empresários a doar o imposto de renda, aqui para o abrigo Moacyr Alves para incentivar os projetos sociais que nós desenvolvemos aqui,” disse Claudete.

O Abrigo Moacyr Alves desenvolve atividades em diversas linhas de atuação, atende os acolhidos que são encaminhados para a instituição de acolhimento através do Juizado da Infância e da Juventude e Conselhos Tutelares. Esse trabalho é ampliado aos familiares que precisam das orientações e esclarecimentos quanto à patologia e cuidados dos seus filhos.

”O Abrigo Moacir Alves hoje tem acolhido 64 crianças e adolescentes, todos com deficiência, e desenvolvemos muitos projetos, e a pessoa jurídica que declarar o imposto de renda tributado pelo regime do lucro real, pode doar parte do Imposto de Renda para as entidades sem fins lucrativo, como por exemplo aqui no Moacyr Alves,” disse a diretora do abrigo.

O atendimento é especializado e individual de acordo com as necessidades de cada criança e adolescente. A instituição conta com o acompanhamento da área médica e técnicas de enfermagem durante 24 horas e 04 equipes de profissionais que se revezam no atendimento às crianças/adolescentes. A grande maioria dos acolhidos independente da mobilidade e locomoção frequentam as escolas da rede pública de ensino ou em escolas especiais, de proteção social especial de alta e média complexidade conforme as suas especificidades.

Além da campanha, as pessoas que quiserem ajudar, podem entrar em contato com a instituição por meio dos telefones: 92 98415-7046 ou no WhatsApp 92 98415-7494.

Yuri Bezerra, Rádio Rio Mar

