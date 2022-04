Avalie o post

Manaus – Ao lado do ex-governador do Amazonas, Amazonino Mendes, o vereador Amon Mandel anunciou na tarde desta segunda-feira (4) sua filiação ao Cidadania. Na ocasião, o vereador também comentou sobre uma possível candidatura para a Câmara dos Deputados nas eleições deste ano.

O anúncio foi feito durante um evento na histórica Praça Heliodoro Balbi, localizada no centro da capital.

Com a filiação confirmada, Amon assumiu a presidência estadual da juventude do Cidadania e destacou que busca alianças para lutar pelo Amazonas.

“Nós mobilizamos e fazemos alianças com quem quer que esteja disposto a lutar a mesma luta. A causa não é para eleger quem caminha conosco, mas para não eleger a grande massa política que se mobiliza do outro lado” afirmou.

O parlamentar comentou sobre o convite que recebeu do presidente da legenda, Elcy Barroso, para concorrer a uma vaga na Câmara dos Deputados. “Agradeço o convite; vamos considerar, mas não batemos o martelo. Tudo vai depender da possibilidade de continuidade do nosso trabalho e do cumprimento dos nossos compromissos”, anunciou Amom.

No evento de lançamento, o parlamentar contou com a presença e apoio do ex-governador do Amazonas, Amazonino Mendes, a afirmou que é preciso ter um encontro entre a “juventude e a experiência”.

“Acredito que é preciso ter um encontro entre os objetivos e as ações que nós promovemos enquanto grupo político no Estado do Amazonas. E o meu grupo político, formado por essa juventude, promove uma oposição a todos os que estão na grande massa política do estado. Nesse momento, o ex-governador é quem está liderando essa oposição então ele é muito bem-vindo a se juntar a nós nessa caminhada”, afirmou.

Vale destacar a aproximação do parlamentar com o possível pré-candidato a Governo do Amazonas, Amazonino Mendes, no últimos dias. Amazonino também se filiou, no dia 1º, ao partido e confirmou que o Cidadania vai compor Federação com o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB).

Em publicação nas suas redes sociais no dia 29 de março, Amazonino compartilhou uma foto ao lado de Amom com a seguinte legenda: “Meu lado jovem. @eusouamom caminhando juntos!”, já dando spoiler da possível parceria que se concretizou.

source