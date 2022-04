Avalie o post

Manaus – Antônio Wellington Andrade da Silva, 39, agrediu o próprio pai de 62 anos no último domingo (3) no bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus. Wellington, que é viciado em drogas e bebidas alcoólicas, teria pedido um dinheiro emprestado ao pai.

As agressões começaram depois do idoso negar o dinheiro. O filho ficou revoltado, jogou o pai no chão que teve a cabeça quebrada devido a queda e ainda ameaçou o idoso de morte.

Segundo informações da polícia, essa não é a primeira vez que o filho agride o próprio pai. O idoso já fez um boletim de ocorrência anteriormente por conta das agressões de Wellington. Antes da chegada da polícia o filho já havia fugido do local.

O idoso foi levado a um SPA da capital para receber atendimento necessário.

source