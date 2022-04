Avalie o post

O Comitê recebeu denúncia com fotos sobre a obra do terminal de ônibus, localizado no cruzamento das avenidas Governador José Lindoso (conhecida como Avenida das Torres) e Comendador José Cruz, no bairro Lago Azul, que foi finalizada e inaugurada pelo Poder Executivo de Manaus, no dia 26 de dezembro de 2020, conforme página do site da Prefeitura de Manaus, mas até o dia 03 de abril de 2022, o terminal continua sem uso pela população e sem qualquer utilidade pelas empresas de transporte coletivo, configurando desperdício do dinheiro público.

De acordo com o Comitê, a situação “agride” o princípio constitucional da eficácia da Administração Público, um dos pilares da Carta Maior que norteia a boa gestão do erário e obriga o oferecimento de serviços estatais necessários e de qualidade.

No final do documento, o Comitê solicita providências cabíveis contra o ex-gestor de Manaus e o atual prefeito, dentro das possíveis irregularidades.

Fonte: Comitê Amazonas de Combate à Corrupção e ao Caixa Dois Eleitoral

Fotos: Divulgação

