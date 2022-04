Avalie o post

Rio Preto da Eva – O show de Wesley Safadão no último domingo (3) atraiu milhares de pessoas para Rio Preto da Eva (a 57 quilômetros de Manaus). Mais de 10 mil pessoas utilizaram os transportes intermunicipais autorizados de 31 de março a 3 de abril em direção ao município.

O dia com maior fluxo de passageiros para o município foi registrado no domingo (3), com 6.367. Em vídeos divulgados nas redes sociais é possível perceber congestionamento no trecho da rodovia AM-010 que corta a cidade.

No sábado (2), foram registrados 1.589; quinta-feira (31), com 1.185; e sexta-feira (1º), com 1.164. A cidade recebeu várias atrações musicais regionais e nacionais na 5ª Feira da Piscicultura, marcando o 40º aniversário de Rio Preto da Eva.

Transportes utilizados

De acordo com dados do Departamento de Transporte Rodoviário (DETR), da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Amazonas (Arsepam), 10.305 usuários utilizaram os transportes intermunicipais regulados para acessar a cidade no período. Ao todo, 620 veículos (entre táxis intermunicipais, ônibus e micro-ônibus) foram fiscalizados pela agência.

O diretor-presidente da Arsepam, João Rufino Júnior, destacou que 88,2% dos passageiros que foram ao município, utilizaram o ônibus e micro-ônibus.

“Os demais 9,8% do total de passageiros utilizaram os táxis intermunicipais, e outros 2%, a modalidade regular, por meio das viagens entre terminais rodoviários. Em relação aos veículos fiscalizados, 58,6% foram táxis, 35% do tipo fretamento e 6,4% do transporte regular.”, disse Rufino Júnior.

Nos quatro dias de ação, os postos de fiscalização com maior saída de pessoas e veículos foram, respectivamente, a Barreira Estadual, com 6.918 (passageiros) e 456 (veículos); Barreira de Flores, com 3.181 e 125; e Rodoviária de Manaus, com 206 e 40.

Veja vídeos:

source