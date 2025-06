Visuliazação: 0

Um homem, suspeito de tentar assaltar um ônibus, da linha 129, foi espancado por populares na manhã deste sábado (7/6) no Terminal de Cachoeirinha, localizado na Zona Sul de Manaus. A população, revoltada com a ação do criminoso, agiu rapidamente para contê-lo. A matéria é do Em Tempo.

O agressor só não foi linchado graças à intervenção de uma viatura da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), que chegou ao local a tempo.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível observar que o suspeito não agia sozinho. “Foi ele e uma moça”, relatou um popular presente na cena. As autoridades ainda não divulgaram informações sobre a identidade do suspeito ou se a mulher mencionada também foi detida.