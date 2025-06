Visuliazação: 0

Um motociclista entregador foi flagrado com drogas e R$ 1,3 mil em espécie, na sexta-feira (6/6), durante uma fiscalização do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) na zona norte de Manaus.

De acordo com o coordenador geral da Fiscalização do Detran Amazonas, Arthur Cruz, o homem foi abordado na avenida Mulateiro, no bairro Monte das Oliveiras, e com ele foi encontrado uma quantidade de pasta base de cocaína, além de R$ 1,3 mil em espécie.

Após a constatação, o homem foi encaminhado para o 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP). Ainda segundo Arthur, o flagrante se deu em mais uma operação de rotina em parceria com a Polícia Militar do Amazonas (PMAM).

“Esta foi mais uma operação integrada entre o Detran Amazonas e a Polícia Militar do Estado, que nos ajuda, cada vez mais, a combater os crimes envolvendo o trânsito”, comentou o coordenador da Fiscalização do Detran-AM.