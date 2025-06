Visuliazação: 0

Com a presença do prefeito David Almeida, a cidade de Manaus sedia, pela primeira vez, o Congresso Nacional de Medicina de Família e Comunidade, que chega à sua 18ª edição como o maior evento da área na América Latina. A cerimônia de abertura foi realizada no Centro de Convenções Vasco Vasques, zona Centro-Sul da capital, e a programação segue até este domingo (8).

Com mais de 3 mil participantes, entre profissionais de todo o Brasil e convidados internacionais, o congresso reúne médicos, enfermeiros, agentes comunitários de saúde e gestores da atenção primária, consolidando Manaus como referência nacional no setor.

A realização do evento na capital amazonense marca um reconhecimento ao modelo implantado pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), na estruturação e fortalecimento da saúde básica.

Durante a abertura, o prefeito David Almeida destacou a importância da realização do congresso em Manaus e o impacto positivo da atenção básica no sistema de saúde local.

“Manaus sedia esse 18º Congresso Nacional de Medicina de Família e Comunidade, com mais de três mil pessoas participando. Um evento de porte internacional, com representantes nacionais e estrangeiros. Isso só foi possível graças à competência da nossa equipe, à coordenação da Semsa e da nossa secretária Shádia Fraxe, que tem feito um trabalho extraordinário. Hoje não há vagas em hotéis da cidade, o que mostra a dimensão desse evento. Quero parabenizar a minha secretária, a melhor do Brasil”, disse o prefeito, David Almeida.

A secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, ressaltou que esta é a primeira vez que Manaus é escolhida como sede do evento, o que reflete o avanço da atenção básica na cidade.

“É a primeira vez que Manaus sedia um congresso nacional de Medicina de Família e Comunidade, e é uma honra receber mais de 3 mil inscritos. Aqui estão médicos, enfermeiros, agentes comunitários, vivenciando oficinas, trocando experiências e conhecendo a beleza da nossa cidade. Temos muito orgulho porque somos reconhecidamente a melhor saúde básica do Brasil. Isso se deve aos resultados que apresentamos e à decisão política do prefeito David Almeida de investir em novas unidades, propostas inovadoras e condições dignas para profissionais e usuários”, avaliou.

O presidente da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC), Fabiano Guimarães, reforçou o papel de Manaus como modelo nacional, destacando práticas pioneiras e políticas estruturantes na área.

“Esse é o maior congresso da nossa especialidade na América Latina. Temos congressistas de todos os Estados e presença internacional. A gente está aprendendo muito com o povo de Manaus e vendo como se faz saúde com qualidade. Manaus tem lei específica para médico de família, residência estruturada e plano de carreira para preceptores. É referência. Manaus tem a melhor saúde básica do Brasil”, afirmou o presidente da SBMFC, Fabiano Guimarães.

Mais de 220 profissionais da Semsa participam da programação, levando à exposição experiências exitosas da rede municipal. Um estande de 60 metros quadrados apresenta vídeos institucionais, tecnologias utilizadas na coleta e análise de dados e demonstrações dos serviços prestados à população, incluindo uma lancha de atendimento fluvial, utilizada nas 53 comunidades ribeirinhas da zona rural de Manaus.

A Semsa também levou ao evento o podcast “ResiCast”, transmitido ao vivo no perfil do Facebook da Prefeitura de Manaus, com a participação de coordenadores, preceptores e residentes que relataram os avanços e desafios enfrentados nos 12 anos de atuação do programa de residência médica em Medicina de Família e Comunidade da capital.

A programação do congresso inclui palestras, fóruns, oficinas, minicursos e rodas de conversa, com o tema “Na toada da equidade: integrando ciência, ancestralidade e sustentabilidade no cuidado à saúde”, abordando as interações entre diversidade cultural, inovação e práticas de saúde integradas.

A Prefeitura de Manaus, por meio da Esap/Semsa, oferece atualmente duas residências na área: uma para médicos e outra para enfermeiros. Em 2012, o programa contava com oito vagas. Hoje, são 56 residentes e 21 preceptores, reflexo do investimento contínuo da gestão municipal na formação e valorização dos profissionais da atenção primária.

O 18º Congresso Nacional de Medicina de Família e Comunidade posiciona Manaus como referência nacional e internacional na construção de uma saúde pública acessível, humanizada e eficiente.

