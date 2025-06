Visuliazação: 0

O deputado estadual Comandante Dan Câmara (Podemos) cumprirá extensa agenda institucional em Brasília, entre os dias 9 e 12 de junho. Durante a semana, o parlamentar participará de reuniões com autoridades, eventos no Congresso Nacional e encontros em diversos ministérios.

Recentemente, Comandante Dan participou do III Seminário de Segurança Inovadora, onde se reuniu com o coronel da Polícia Militar Ronimar Vargas Jobim, coordenador-geral de Fronteiras e Amazônia do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). Além disso, o deputado foi reconduzido à presidência da Comissão de Justiça e Segurança Pública da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale).

O parlamentar explicou que tem agendas marcadas no Congresso Nacional, junto às comissões de segurança pública do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, onde vamos discutir a regulamentação estadual das Leis Orgânicas da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar e da Polícia Civil, além de buscar subsídios para a Lei Estadual de Proteção Social aos Militares.

Ainda de acordo com o deputado, essas legislações são recentes e precisam, com certa urgência, ser regulamentadas no âmbito do Estado do Amazonas.

“Também estaremos na Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) do Ministério da Justiça e Segurança Pública para tratar de projetos que temos pleiteado, alguns já em fase de implantação, como o Centro Integrado de Operações de Fronteira”, explicou Comandante Dan.

O deputado também participará de sessão solene no Congresso Nacional em comemoração aos 107 anos da Igreja Assembleia de Deus no Amazonas (Ieadam) e aos 32 anos da Rede Boas Novas do Amazonas (RBN-AM). A cerimônia está agendada para a terça-feira (10), às 10h, por iniciativa do senador Omar Aziz (PSD) e do deputado federal Silas Câmara (Republicanos).

Além disso, Comandante Dan manterá compromissos no Ministério dos Transportes, onde tratará da situação das terras às margens das rodovias federais (BRs), ocupadas há décadas e atualmente sob processo de desapropriação pela União.

Na mesma pasta, o parlamentar também discutirá as múltiplas questões relacionadas à trafegabilidade e segurança da rodovia BR-319.

Segundo Dan, a BR-319 demanda muito mais que pavimentação, sendo urgente a reconstrução das pontes sobre os rios Curuçá e Autaz-Mirim, bem como a construção da ponte no trecho do Igapó-Açú, substituindo a travessia por balsa, que fica inviabilizada durante as vazantes.

“A rodovia também precisa de vigilância e monitoramento, com postos avançados para prevenir crimes ambientais e impedir que a BR se torne mais uma rota do narcotráfico. Precisamos pensar de forma preventiva. Sei da importância das sessões plenárias na Assembleia Legislativa, mas nesta semana sou chamado a atuar em Brasília em favor do Amazonas”, concluiu o deputado.

