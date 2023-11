O venezuelano Carlos Herrera, foi preso, nesta segunda-feira (13), pelo homicídio de Madson Pereira da Cunha, que tinha 53 anos. O crime ocorreu no dia 14 de julho deste ano, em uma quitinete na rua Ferreira Pena, bairro Centro, zona Sul de Manaus.

De acordo com o titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), delegado Ricardo Cunha, o corpo da vítima foi encontrado com cerca de oito perfurações de faca.

‘’Foi um crime violento. Nós encontramos várias bebidas alcoólicas espalhadas pelo local, o que indica que ele estaria bebendo com alguém. Ele morava sozinho, mas estava com essa visita’’, explicou.

Conforme o delegado, câmera de segurança de um local próximo a residência auxiliaram na apuração do homicídio.

‘’Nesse momento, identificamos o Carlos como a última pessoa que esteve na companhia do Madson, alguns dias antes. Esse homem é um venezuelano muito temido ali na área do Centro, por ser usuário de entorpecentes e conhecido como violento. No momento da prisão ele estava em posse de três facas’’, informou.

Segundo o titular da DEHS, as investigações seguem em andamento para que a motivação do crime seja desvendada. Até o momento, os agentes não sabem o que levou o suspeito a matar Madson, uma vez que ele escolheu ficar calado durante o depoimento.