A arquidiocese de Manaus vai realizar no próximo sabádo (24) a tradicional vigília de celebração pelo nascimento de Jesus de Nazaré. A cerimônia será na Catedral Metropolitana de Nossa Senhora da Conceição, a partir das 20h.

A Missa da Vigília do Natal do Senhor é um momento onde a liturgia do dia, recorda o Nascimento de Jesus. O dia 25 de Dezembro no calendário civil é apenas Natal, mas para nós, Cristãos Católicos é o nascimento do menino Deus que se encarnou e habita no meio de nós.

Mais de 800 igrejas da Arquidiocese de Manaus estão preparando as Missas de fim de ano para acolher os fiéis católicos.

A Catedral Metropolitana de Manaus – Nossa Senhora da Conceição fica localizada na Praça XV de Novembro, Centro Histórico da capital amazonense.

Catedral Metropolitana de Manaus Nossa Senhora da Conceição

24 de dezembro, às 20h: véspera de natal

25 de dezembro, às 7h30, 10h e 18h: Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo

Igreja São Sebastião Manaus

24 de dezembro, às 20h: véspera de natal

25 de dezembro, às 6h, 7h30, 9h, 12h, 16h, 18h e 20h: Natal

Santuário São João Batista

24 de dezembro, às 19h: Santa Missa na Comunidade São João Batista

24 de dezembro, às 19h: Terço Mariano

24 de dezembro, às 20h: Santa Missa no São José Operário

Sagrado Coração de Jesus

24 de dezembro, às 20h: Santa Missa

25 de dezembro, às 18h: Santa Missa de Natal

