O influenciador Bil Araújo disse que ‘gente bonita sofre’; Kelly Key e Giovanna Ewbank também estão na lista

São Paulo – “Gente bonita também sofre”. Esse foi o comentário de Bil Araújo, revelando que já sofreu preconceito por conta da beleza. Além do influenciador, outros famosos como Kelly Key e Giovanna Ewbank, também abriram o coração em outras oportunidades para falar sobre a “bonitofobia”. Confira, a seguir, a lista completa.

Enquanto estava confinado em A Fazenda 13, o influenciador Bil Araújo desabafou sobre o assunto em conversa com os demais peões. “Esses pré-julgamentos tenho muito lá fora. Por ser aquele cara padrão, bonito, moreno, forte e tal. As pessoas julgam de uma forma totalmente diferente. Gente bonita também sofre, eu já sofri pra caramba”, disse

Em 2021, Kelly Key fez um desabafo sobre as inseguranças que carrega há 38 anos. A cantora falou sobre a gravidez na adolescência e disse que sofreu preconceito por ser uma mulher bonita. “Foi uma luta muito grande tentar provar algo a alguém, que eu sou mais que a imagem. Por incrível que pareça, ser bonita causa muita insegurança porque causa muito preconceito, as falas são muito pesadas, grosseira”

Klebber Toledo revelou, em 2014, que questionavam sua inteligência pelo fato de ser bonito. “Essa questão de você ter de provar algo está sempre presente na vida de todo mundo. Você não pode ser bonito e inteligente? Não pode ter o corpo sarado, fazer esporte e, ao mesmo tempo, ser um intelectual? Rotulam demais as pessoas”, disse. “Não tenho essa paixão por mim, não. Sei que sou atleta, cuido do corpo e tal. Mas percebo, sim, um pezinho atrás das pessoas. Do tipo: ‘Vamos ver se ele tem algo a mais’. Isso só me motiva a estudar e a me dedicar”, completou.

Em 2013, Giovanna Ewbank disse que ser bonita já a atrapalhou bastante no começo da carreira. “Eu sinto que rolava um preconceito e se rola hoje em dia, não é uma coisa que me afeta mais. Antes eu ficava chateada, meio mal”, afirmou.

Em 2016, Grazi Massafera afirmou, em entrevista a uma revista, que também já foi julgada pela aparência. “Já sofri todo tipo de preconceito: por ser loira, por ser miss, por ser bonita. O brasileiro é muito preconceituoso. Seja contra negro, contra gay, contra quem tem opinião”

O influenciador Lucas Fernandes lamentou, em um reality que participou em 2018, que não gostava de ser reduzido às características físicas. “É um preconceito. Naturalmente, eu ajo dessa maneira, não procuro forçar algo que não sou” refletiu.

“Ninguém fica na televisão por 24 anos por ser apenas bonito. Mas eu posso dizer que no começo da minha carreira isso atrapalhou um pouco”, afirmou o apresentador e chef de cozinha Edu Guedes, em 2018

Paolla Oliveira é mais uma na lista de celebridades que disseram sofrer preconceito pela beleza. Ela falou sobre a situação em um evento que abordava discriminações, em 2015. “O preconceito é tão fácil de existir que, às vezes, a gente nem se dá conta de que é preconceituoso. É prestar atenção, olhar para dentro, respeitar o outro para que o preconceito não tome conta em todos os sentidos. Fui discriminada por ser mulher, por ser atriz e por ser bonita”

